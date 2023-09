Sa manifestation interdite ce vendredi : Le F24 appelle à une nouvelle forme de contestation dimanche

La plateforme des forces vives de F24 a tenu ce matin une conférence de presse quelques heures après l’interdiction de la manifestation qu’elle devait tenir ce vendredi à la place de la nation.

Le F24 comme les membres de Y’en à marre et d’autres organisations, ont décidé de ne pas abdiquer face au régime de Macky Sall qu’ils considèrent comme « un régime de la terreur ». Interdire leur manifestation, jugent-ils, ne sera pas un prétexte pour abandonner la bataille. « Nous appelons tous les sénégalais épris de justice et de sens de la préservation de la démocratie, à sortir massivement ce dimanche pour utiliser tous les moyens de contestation pour se faire entendre : bruits, klaxons, lumière, concert de casseroles et tout ce qui peut faire du bruit ou déranger le régime Sall », a déclaré Thiat de Y’en À Marre, réclamant le maximum de tintamarre.



Cet appel est lancé pour ce dimanche à partir de 20h sur toute l’étendue du territoire pour se faire entendre à travers cette forme de lutte pacifique.