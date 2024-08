( SUITE) ACCIDENT MORTEL SUR LA RN3- L’identité des victimes dévoilée : une prof d’Eps et sa maman parmi les disparus … Deux bébés miraculeusement indemnes

L’accident de ce jeudi sur la Rn3 entre Ndoulo et Khourou Mbacké restera pour bien longtemps gravé dans les mémoires des Diourbellois. Les victimes sont , en effet , toutes originaires du quartier «Keur Cheikh». Elles étaient parties dans la matinée à Touba Darou Marnane pour prendre part à une cérémonie de deuil. C’est sur le chemin du retour que le drame s’est produit . Leur minicar, immatriculé AA864_ KF a été heurté de plein fouet par un camion d’immatriculation Gambienne.



Après que le bilan s’est alourdi, passant de 06 à 09 morts , l’on se penche désormais sur l’identité des regrettés disparus, espérant que les 14 autres blessés aux soins seront épargnés par la grande faucheuse . Nos sources ont, en effet, fini d’identifier la « très joviale » Fatou Diop. La professeure d’EPS était en compagnie de sa maman Fatou Diallo, elle aussi décédée. Sur la toile , les témoignages concernant l’enseignante fusent déjà .



Il y’a aussi le chauffeur du minicar , Modou Diop. Modou a, selon les témoins , tout fait pour s’extirper de la folie du camion mais en vain. Il habite Keur Goumack. Les autres victimes sont Diény Sylla , Koty Thiam, Haby Seck Thiam. Cette dernière faisant partie des blessées. Elle a rendu l’âme après avoir été acheminée à l'hôpital Matlaboul fawzeini de Touba.



Diourbel devra aussi pleurer Adjia Fama Péne , la maman de Mame Boye Diaw Mme Keïta, une brave dame qui officie au niveau des Impôts et Domaines. À la liste , il faudra ajouter Mariama Fall et Mariètou Sylla.



Parmi les blessés, 04 ont été jugés graves. Ils sont entre les hôpitaux de Diourbel et de Matlabul Fawzeini de Touba. Que dire de ces deux 02 bébés miraculeusement en vie et aux soins ,avec leurs mères en soins intensifs, à l'hôpital !



