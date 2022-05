SOXMA MAÏ KUBRÀ - À la découverte de cette fille de Serigne Touba célébrée ce mercredi !

Beaucoup de Sénégalais la confondent encore à l’autre Sokhna Maï, vivificatrice de la nuit du Laylatul Qadr. Sokhna Maï Kubrà est plus âgée qu’elle et elle est aussi une fille de Serigne Touba. Elle partage la même mère que Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième khalife de Touba.



Connue sous l’appellation de Soxna Maï Kabìr, elle au venue au monde en 1388 de l’hégire soit 1908 à Thiéyène au Djolof où son vénéré père, Cheikh Ahmadou Bamba, était en résidence surveillée après son retour d’exil de Mauritanie.



Sa vertueuse mère, Sokhna Aminata Kanny Bousso est une fille de Serigne Mboussobé, lui-même oncle de Cheikh Ahmadou Bamba et frère de Sokhna Mariama Bousso « Jâriatu-l-Lâh ». Elle fit ses études coraniques auprès de Serigne Dame Abdou Rahmane Lô à Dâroul Alîmoul Khabîr (Ndâme). Après avoir mémorisé le Saint Coran, elle retourna trouver son père et maître spirituel Cheikh Ahmadou Bamba, à Diourbel.



Après un premier test, le Cheikh lui ordonna encore de retourner auprès de Serigne Abdou Rahmane à Ndame pour parfaire la maîtrise et calligraphier de mémoire le Saint Coran. Son khalife vit présentement à Darou Salam. Il s’agit de Serigne Àbô Mbacké, khalife de Serigne Modou Mamoune, ancien Khalife de Darou Salam.



