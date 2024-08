SERIGNE MOUNTAKHA À BDF: «... Tout ce que vous ferez pour les autres localités , considérez que vous le faites pour moi »

Serigne Mountakha Mbacké a chaleureusement reçu , ce lundi dans l'après-midi, le Président de la République dans sa résidence de Darou Miname à moins de 4 jours du Grand Magal de Touba. Un moment qu’il a mis à profit pour réitérer son admiration à l’endroit de son hôte qui brille , selon lui , par son attachement à la religion musulmane. « Je suis attiré par l’importance que vous accordez à la religion » dira-t-il à travers des propos relayés par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Ce dernier de poursuivre son discours en faisant mention des efforts fournis par les différents ministères dans le souci de permettre au 18 Safar de connaître un succès au plan de l’organisation. « Nous avons vu que vous avez déployé tous vos services et ministères et que vous avez tout fait pour juguler les impairs. Mais sachez que nous ne saurions vous tenir rigueur de quoique que ce soit même si vous n’aviez rien fait . Le temps a été trop court pour vous et nous comprenons cela ».

Serigne Mountakha l’exhortera, par ailleurs , à avoir le même élan et le même engagement à l’intention de toutes les autres localités du Sénégal. « Tout ce que vous ferez pour les autres populations et localités de ce pays , considérez que vous le faites pour moi. Tout le Sénégal est ma famille ». Il lui demandera de continuer à faire preuve de clémence vis-à-vis des Sénégalais, à ouvrir ses portes aux descendants de Serigne Touba , à leurs disciples et à tous les Sénégalais. Et c’est dans la veine qu’il lui suggérera de veiller à la sérénité de ce pays qui ne saurait se préserver dans la paix et l’union des cœurs.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre bouclera son speech par évoquer les tenants du magal revenant sur la quintessence et les principes qui le sous-tendent non sans rappeler que l’événement mobilise plus de 05 millions de personnes par an .