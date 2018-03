SERIGNE MODOU BOUSSO DIENG : " Avec Macky, nous de Touba avons réellement tout perdu '

Le fait qu'il ait jadis clamé et revendiqué son amitié avec le Président Macky Sall ne l'a point empêché de jeter dans le jardin de ce dernier de grosses pierres.



Serigne Modou Bousso Dieng, qui vient de recevoir un peu moins d'une trentaine de Dahiras chez lui, est visiblement bien parti pour animer une nouvelle aile de l'opposition. À Dakaractu, il confie sans hésiter que '' Touba a tout perdu depuis que le Président Macky Sall est aux commandes de l'État Sénégalais. " Dans ce phénomène, il dit ne pas considérer l'actuel Chef de l'État comme l'unique responsable. '' Il y a surtout, signale le leader politique, la regrettable dispersion du vote. ''



Candidat à la prochaine Présidentielle, le chef religieux qui dit n'avoir aucunement souffert pour rassembler la caution, estime que le vote mouride est jusqu'à présent un '' groupe de mots '' qui n'a jamais fait l'objet d'une expression intégrale car, précise-t-il, les fiefs supposés par essence liés à Touba n'ont jamais véritablement pris la même direction qu'elle. Il manque, selon lui, ce liant fédérateur qui devrait être sanctionné par une adhésion totale et sans faille. C'est à cette seule condition que l'on serait en mesure de jauger la valeur de ce qu'on appelle le vote mouride. ''



Serigne Modou Bousso Dieng de déplorer le sommeil politique des cadres religieux et particulièrement de celui des cadres mourides...'' J'en ai discuté avec les 28 dahiras qui sont venus me rencontrer et je n'écarte pas de les ranger derrière un cadre aussi ou sinon plus engagé que moi pour 2019. ''