SERIGNE KOSSO MBACKÉ : « COD a accusé tous les chefs religieux de voleurs, Diomaye et Sonko doivent savoir que ce type de propos peut bruler ce pays »

Le fils aîné du Khalife Général des Mourides a préféré nommément et directement interpeller le Président de la République et son Premier ministre par rapport à l’affaire Cheikh Omar Diagne suite aux propos discourtois et diffamatoires tenus à l’encontre des chefs religieux. Pour Serigne Kosso Mbacké, les accusations sont graves et injustifiés. « Il a clairement dit que tous les chefs religieux sont des voleurs et que le magal et le Gamou sont des moments propices au vol et au blanchiment d’argent . Ce type de déclarations peut être source de troubles à l’ordre public. Il est temps pour ce monsieur de se rétracter de ses propos . Ces déclarations sont graves et peuvent brûler ce pays. J’en appelle au sens de responsabilité de ceux pour qui il travaille ».

Serigne Kosso Mbacké d’interpeller , en passant , la justice du pays qui doit , selon lui s’autosaisir tout comme ceux qui ont en charge de veiller à la stabilité de ce pays. « Maintenons ce pays dans la sérénité. Protégeons la stabilité et agissons dans le sens de ne créer aucune forme de troubles ! ».

Il poursuit. « Les tenants du pouvoir ne doivent pas rester insensibles. Ils doivent réagir ».

Cette sortie de Serigne Kosso Mbacké Mountakha fait suite à une vague de grognes enregistrée ces derniers jours à Touba et née des déclarations jugées offensantes débitées contre Touba et Tivavouane par le directeur des moyens généraux de l’État.