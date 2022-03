SENUM SA : nommé DG, Cheikh Bakhoum pour un développement inclusif d’une vraie économie numérique sénégalaise

L'Agence de l’Informatique de l’Etat cède la place à « Sénégal Numérique SA » (SENUM SA) un changement de paradigme dans l'écosystème numérique du Sénégal. Et hier conseil des ministres le Chef de l’Etat a replacé sa confiance à Cheikh Bakhoum le Directeur Général et Diegane Sène pour conduire les rênes de cette nouvelle Institution. Cheikh Bakhoum, a réagi à cette nomination. Il a en effet réitéré ses vifs remerciements à l’endroit du chef de l’État, le Président Macky Sall, pour lui avoir renouvelé encore une fois sa confiance.

« Nous comptons sur l’ensemble du personnel, du conseil d’administration, sur l’ensemble des partenaires qui ont toujours eu à accompagner l’ADIE mais surtout sur notre secteur privé national qui a toute sa place dans cette nouvelle structure pour qu’ensemble nous développions une vraie économie numérique sénégalaise et favorisions l'exportation de l'expertise sénégalaise dans le continent africain » a-t-il fait savoir.