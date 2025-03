SENEGAL AGRICOLE : LE NOUVEAU PLAN D’URGENCE PROPOSE PAR LE MOUVEMENT PROGRES POUR RESOUDRE LA LANCINANTE QUESTION DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE ( Par M. Djibril BA )

Depuis les indépendances, les régimes se succèdent et sont marqués par des échecs répétés en matière de politique agricole. Les programmes agricoles, souvent creux et dépourvus d’orientations claires et d’innovation, laissent les acteurs dans l’inertie, sans parvenir à mobiliser une partie importante de la jeunesse, malgré les ressources disponibles. Il y a dix ans, en 2015, le régime précédent avait promis que le Sénégal atteindrait l’autosuffisance en riz. Cette promesse s’appuyait sur le potentiel de la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi sur celui des zones de production rizicole de plateaux de la zone pluviale. Malgré les ressources mobilisées à travers des programmes sectoriels comme le PRACAS et le PNAR, cet objectif n’a jamais été atteint. L’ancien ministre, chercheur et expert en agriculture, qui portait ce message sur les ondes hertziennes, ne me démentira pas. Pourtant, malgré l’échec cuisant des programmes de souveraineté alimentaire à travers les différents régimes, ces derniers ne sont jamais évalués et aucune responsabilité n’est située. Il est grand temps que cette agriculture, qui occupe 70 % de la population, cesse d’être prise en otage par des politiciens qui cherchent davantage à se construire une image qu’à aborder la question avec sérieux. Les programmes sectoriels, souvent farfelus, se succèdent sans réelle cohérence, avec un mode opératoire qui semble viser à enrichir sans effort des hommes de main des régimes précédents. Ce qui fait que tout le matériel importé est de mauvaise qualité et est livré tout le temps aux pauvres paysans. Ces derniers, abandonnés à leur sort, sans services après ventes, ni pièces de rechanges, finissent par les abandonner pour devenir des épaves, perdus à chaque kilomètre dans les zones de production. Face à ce constat, nous venons de porter démocratiquement au pouvoir une nouvelle équipe, ou plutôt un nouveau régime, chargé de la gestion du pays et de la prise en charge du destin des populations. Je vous interpelle aujourd’hui sur deux problématiques majeures auxquelles nous devons faire face. La première concerne le mal-être des Sénégalais, plongés dans une situation économique défavorable, héritée des échecs répétés des régimes précédents. La seconde est celle de l’emploi des jeunes, dont le taux de chômage élevé constitue un défi urgent à relever. Pour résoudre ces deux problèmes, il ne suffit pas de lancer des programmes annoncés avec fracas et sans réelle substance. Je crois fermement qu’il est fondamental que les nouvelles autorités initient des assises nationales sur l’agriculture et le chômage des jeunes. Ces assises devront impliquer toutes les parties prenantes afin d’élaborer une feuille de route claire et des stratégies concrètes pour apporter des solutions durables. Elu démocratiquement le 24 Mars 2024, le Président de la République M. Bassirou Diomaye Diakhar FAYE vient de boucler une année à la tête de ce pays. Malgré toutes les pertinentes stratégies mises en place dans plusieurs secteurs, à l’image de beaucoup de pays du monde, la problématique de l’emploi des jeunes reste toujours un véritable casse-tête. Pour pallier cette pressante préoccupation des actions concrètes doivent être posées. Pour se faire, le mouvement PROGRES propose le programme « SENEGAL AGRICOLE ». Dès cette campagne de l’hivernage 2025, de concert avec tous les acteurs et citoyens (Enseignants, militaires, étudiants, ministres, députés, commerçants, entrepreneurs) l’Etat devra mettre en place des mécanismes pour assurer un retour vers l’agriculture. Le développement de notre agriculture passe inéluctablement par le développement des chaines de valeur agricoles dans les différentes zones agro-écologiques du pays. En d’autres termes chaque zone a ses spécificités et doit faire l’objet de création de richesse et d’emploi en fonction des potentialités intrinsèques. Il s’agira entre autres de poser des actes concrets pour procéder à l’élargissement des superficies emblavées, renforcer et finaliser le projet de création des zones de développement agricoles spécialisées (DAC, ANIDA, Agropoles etc.), le développement de l’agro-industrie en collaboration avec le secteur privé local (agro-industrie et unités artisanales), une implication réfléchie et raisonnée de la jeunesse et enfin de concert avec les structures d’appui techniques renforcer la structuration des chaines de valeur agricoles en prenant en compte l’existent. Je rappelle qu’a date le monde rural regorge aussi des modèles économiques réussis qui ont valu beaucoup de success stories aux faitières (Union de Débit Tiguette, Union Pont Gendarme, Union NDIAYE, Union Thiléne, FEPROMAS, Entente de Diouloulou etc.). En sus, des interprofessions très bien organisées existent et sont capables de porter les politiques de développement agricoles en interagissant avec la tutelle et toutes les parties prenantes. Il suffit juste de mettre en place des cadres et un dispositif de suivi évaluation qui sera managé par les structures agricoles décentralisées. NB : Il est impératif de dégager des stratégies pour attirer la jeunesse à exercer l’activité agricole. En d’autres termes, nous devons rendre notre agriculture sexy pour inciter cette jeunesse technologique de la pratiquer. C’est un préalable qu’il faudra impérativement intégrer. L’ACCES AUX FACTEURS DE PRODUCTION : UN PREALABLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE AGRICULTURE :

· Gestion de l’eau agricole et de l’énergie :

Jusqu’ici, en grande partie, notre agriculture est dépendante de la pluviométrie. Le bassin arachidier, une zone à fort potentiel agricole reste purement dédié à la production de l’arachide. Et pourtant, elle regorge d’énormes potentialités pour la production maraichère.

Relativement, à la maitrise de l’eau et de l’énergie :

· à travers les eaux de surface et souterraine : il faut actionner les leviers pour la mise en place de technologie moderne pour la matrise de l’eau à travers tout le pays. En fonction des différentes spéculations, mettre en place des systèmes et réseau d’irrigation au profit des acteurs de l’agrobusiness et des petits producteurs à travers des modèles de partenariat public privé (PPP). En d’autres termes, ce chantier sera mis en œuvre de concert avec les structures publiques et les partenaires techniques qui sont à la base.

· Parallèlement, les initiatives relatives à la gestion, la maitrise et la revalorisation des eaux pluviales doivent être accentuées à travers des bassins de collecte. Les techniciens capables de porter ce projet existent et des success stories existent aussi dans ce domaine. En collaboration avec le secteur privé local, encourager et renforcer, à travers des subventions (privées ou publiques), la construction et la réhabilitation des forages pour un accès en tout temps à l’eau dans les zones surtout horticoles.

· Pour augmenter le revenu du producteur, rentabiliser notre agriculture et l’inscrire dans la durabilité, l’énergie solaire constitue une réelle alternative pour accompagner la mécanisation relative à la production agricole. Fort heureusement, nous avons aussi un secteur privé local capable d’installer des dispositifs solaires dans les différentes zones agroécologiques. Nous pouvons citer : BONERGIE, IBRIZ, PARAR CONSULTING, HEXING etc. Il suffit juste de visiter la zone des niayes et la vallée du fleuve Sénégal pour apprécier la qualité de leurs services au profit des producteurs

· Accès au foncier :

Il est temps de procéder à la révision de toutes les spoliations foncières des communautés afin de garantir aux populations rurales un accès prioritaire sur les terres de leur terroir. L’accès doit être aussi facilité par les jeunes et les femmes qui constituent un maillon essentiel dans les différentes chaines de valeur agricoles. En définitive, la terre devra revenir à ceux ou celles qui la cultivent. Pour pallier la lancinante question relative à l’accès au crédit, le foncier doit être identifié, valorisé et cartographié afin de servir de garantie aux producteurs.

· Organisation et accroissement des financements :

Pour intensifier l’agriculture, l’accès au crédit constitue un maillon très important. De concert avec toutes les parties prenantes, il faut mettre en place une stratégie durable et ambitieuse pour démocratiser le crédit et le rentabiliser afin d’augmenter la valeur ajoutée au profit du petit producteur. Il s’agira à priori de regrouper les différentes institutions de fonds d’appui au secteur agricole afin d’optimiser les services de l’agriculture, de mettre en place des fonds de garantie à travers des PPP, de booster l’investissement et en priorité pour les cultures pluviales, les cultures maraichères, l’arachide etc., de mettre en place des lignes de financements pour les fermes familiales, d’exonérer et subventionner le matériel et équipements agricoles. En sus, l’Etat devra inciter les banques classiques à investir dans l’agriculture à travers des mécanismes comme le crédit-bail, le warrantage, le système de récépissé d’entrepôt (SRE), l’affacturage etc.

Pour pallier les risques inhérents à l’activité agricole, la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) doit être appuyée de concert avec sa tutelle. Le secteur privé en collaboration avec les structures d’appui techniques doit aussi être appuyé afin de participer activement au processus de mis en place des schémas de financement sécurisant dans les différentes zones agricoles du pays.

· Création de chaines de valeurs :

De concert avec les structures d’appui technique et le secteur privé agricole, l’Etat devra mettre en place/renforcer une dynamique organisationnelle des différentes chaines de valeurs agricoles à travers l’échiquier national. Les faitières seront consolidées et des mises en relations entre les différents acteurs seront initiées. Comme mentionné plus haut des modèles existent et doivent être renforcés.

Pour éviter les pertes post-récoltes, à travers l’innovation technologique, la transformation et le conditionnement des produits agricoles doit être une réalité. Une démarche qualité devra aussi mise en place pour les besoins de compétitivité et d’exportation de nos produits agricoles.



· Accroissement et modernisation des équipements et infrastructures agricoles :

Il s’agira d’accompagner les structures de recherche afin de proposer des équipements et infrastructures adaptés à chaque zone agro-écologique, de créer des hubs agricoles, d’actualiser la carte d’aptitude culturale du pays et enfin de restaurer la recherche agricole et forestière comme une priorité de développement.

· Instituions agricoles et Ressources humaines et reconstitution du capital semencier

Après un an d’exercice, il faudra impérativement faire un diagnostic institutionnel afin d’appuyer et d’améliorer les conditions de travail des structures agricoles comme la SAED, SODAGRI, la DHORT, l’INP, la SONACOS, l’ISRA, MAERSA, ANAQ, ANCAR, DRDR etc.

Pour appuyer l’ISRA dans le cadre du programme de reconstitution du capital semencier il faudra : commanditer une étude du système semencier, de la sélection à la consommation, élaborer une politique semencière en adéquation avec les chaines de valeurs semencières, mettre en place un fonds souverain pour le financement des équipes de sélection, les unités de production de semences, du service de contrôle et de certification des semences (Disem, Drdr, Sddr, laboratoires semences, personnel et moyens, améliorer la base productive pour installer des grandes fermes dédiées a la semences (amélioration des terres, irrigation, mécanisation et conservation, clôture, etc.), mise en place de crédit pour le secteur privé et les acteurs semenciers pour la production, la commercialisation et la conservation des semences de base et certifiées et enfin assurer la traçabilité et la digitalisation des flux et circuits semences jusqu’aux destinataires finaux.

Il s’agira aussi d’augmenter le budget de fonctionnement et de moderniser la logistique de ces instituions afin de répondre en toute célérité aux besoins des producteurs à la base. Tous les agents doivent être formés et capacités périodiquement. La recherche doit activement être appuyée pour pourvoir régler les préoccupations relatives à la rareté de l’engrais, à la faiblesse de l’innovation technologique, à la vulgarisation et de transfert technologique.

Ce chantier doit aussi être mis en œuvre à travers des passerelles via les institutions de formation professionnelles agricole comme l’ENSA de Thiès, l’ISFAR de Bambey, les UFR agricoles de l’UCAD, de l’UGB, de l’UASZ, les ISEP etc.

· La Transformation et le conditionnement des produits agricoles

Pour faire face aux pertes post-récoltes, booster le revenu des producteurs et créer de l’emplois permanents dans le secteur de l’agriculture, l’Etat devra accorder une importance capitale à l’agro-industrie et l’agroalimentaire. En collaboration avec l’ITA et le secteur privé, les faitières et les acteurs de la recherche en général, des formations/renforcements de capacités doivent être effectués au profit de tous les acteurs de ce maillon et à travers les différentes zones agro-écologiques.

Des stratégies allant dans le sens d’améliorer le plateau technique des agroindustriels (vallée du fleuve, Touba, SONACOS, Zone Sud, Zone Centre) doivent être mises en œuvre de concert avec le secteur privé, les institutions de financement etc. C’est possible grâce à des modèles et schémas de co-investissement. L’accent devra être mis surtout sur les produits périssables tels que la pomme de terre, l’oignon, la mangue, la tomate, la banane et les produits à haute valeur ajoutée en général etc. Les initiatives privées pour le développement de la transformation et l’acquisition d’infrastructures de stockage et de conditionnement doivent aussi être encouragées pour le développement des chaines de valeurs agricoles et agroalimentaires. Enfin, les coopératives productives solidaires qui seront créés seront très utiles pour faciliter la mise en place de système de marché à travers des schémas contractuels afin de faciliter l’écoulement de la production agricole et agroalimentaire.

Au total, ces fortes propositions relatives à la promotion de la transformation et la conservation des produits agricoles ont pour finalité la création de valeur ajoutée au niveau rural, seule voie pour enrichir et améliorer le niveau de vie du producteur agricole. Au demeurant, elles concourent à l’amélioration de la qualité et la compétitivité des produits agricoles et agroalimentaires et la création d’emplois supplémentaires spécifiques au profit des jeunes et des femmes.



M. Djibril BA

Ingénieur Agronome

Ingénieur Financier

MBA en finance et management

Doctorant en sciences économique et de gestion

Président du Mouvement Progrès, Allié de la Mouvance Présidentielle