Rupture des conventions, absence de publicité, bannissement dans le secteur de la presse / MNF alerte : « Nous risquons de voir de grandes entreprises de presse fermer »

La crise dans le secteur des médias persiste avec les difficultés financières que rencontrent les médias. Dans une sortie à la presse ce matin, le CDEPS a encore lancé un énième appel à l’Etat, notamment la tutelle qui est le ministère de la communication, des télécommunications et du numérique. Le patronat par la voix de Maïmouna Ndour Faye, alerte : « il existe des directions qui sélectionnent des médias par des calculs politiciens. On a eu à le faire avec la 7tv et E-Media. Nous pouvons comprendre les difficultés financières mais nous avons l’impression qu’il y’a un mot d’ordre, un bannissement qui est en phase d’exécution ». En effet, Maïmouna Ndour Faye préconise une autre option de l’État face à cette situation car, dira t-elle, « le secteur de la presse risque de voir la fermeture de grandes entreprises… ».