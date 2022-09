Rufisque : le collectif des victimes de démolitions de Tivaouane Peulh accuse le préfet et le Gouverneur de "magouilles"

Le collectif des victimes de démolitions de Tivaouane Peulh a tenu un point de presse ce Vendredi 02 Septembre 2022, pour dénoncer le processus qui est en train d'être mis en œuvre au niveau de la Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat (DGUA) et pour répondre "à ces promoteurs véreux et vicieux qui ont voulu leurs soutirer leur site à Tivaouane Peulh."

Selon le collectif, la SIPRES est revenue à la charge pour les faire déguerpir du site qui était en train d'être aménagé suite à la lettre du président de la République qui a octroyé aux victimes 20 ha extraits du TF 6435/R dénommée "RECASEMENT 2" que tente de bloquer le préfet de Rufisque en connivence avec le gouverneur de Dakar pour le compte de la SIPRES, avance le collectif.

À en croire le collectif des victimes de démolitions de Tivaouane Peulh, le préfet du département de Rufisque, Serigne Babacar Kane aurait interdit la publication, au niveau de la DGUA, de l'autorisation de lotir 005316 du 28 Mars 2022, sur laquelle le Ministre de l'urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow a travaillé sur instruction du président de la République.

"Le collectif des victimes de démolitions de Tivaouane Peulh se dit plus que jamais déterminé pour faire face à ces magouilles et interpelle l'Ofnac. Les impactés ont été recensés et évalués à hauteur de deux milliards cinq cent mille, mais jusqu'à présent rien n'est parvenu dans les comptes des victimes", martèle Sadio Sané, le président dudit collectif, avant d'annoncer une marche pour le vendredi 9 Septembre...