Rufisque / Panel sur le leadership féminin : « Il y a encore des contraintes qui s’imposent aux filles et aux femmes. » (Patricia Diagne, Fondation Sococim)

Le centre culturel Maurice Guèye de Rufisque a accueilli, ce mercredi 30 mars 2022, une rencontre citoyenne sur le leadership féminin. Ce troisième rendez-vous, organisé par la Fondation Sococim, est un prolongement logique des activités de la fondation en l’ honneur des femmes durant le mois de mars, qui est considéré comme celui de la femme.



« Nous avons souhaité porter un regard sur cette thématique parce qu’on voit qu’il y a encore des contraintes qui s’imposent aux filles et aux femmes et c’était une occasion de discuter pour voir ce qui était possible de faire pour corriger ces inégalités », dira l’administratrice générale de la Fondation Sococim, Patricia Diagne.



Ce cadre d’échanges en grande partie avec les élèves du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, a aussi recueilli des interventions de panélistes d’horizons différents venus prendre part à cette activité. Il s’agit entre autres de Colette Diallo, artiste peintre, de Jacqueline Fatima Bocoum, journaliste et de Gaëlle Babacar Mbaye du Forum civil.