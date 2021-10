Rufisque / Locales 2022 : « Je regarderais dans la même direction que Macky Sall » (Diouma Dieng Diakhaté)

Alors que les candidats à la candidature pour la ville de Rufisque poussent comme des champignons, c’est un autre son de cloche auquel on a eu droit avec Diouma Dieng Diakhaté.



En effet, invitée par des groupements de femmes à déposer sa candidature pour briguer la tant convoitée ville de Rufisque, la styliste de renommée internationale, ambassadrice itinérante qui a beaucoup fait pour la ville de Rufisque a surpris son monde.



En effet, interpellée par nos soins, Mme Diakhaté s’est voulue on ne peut plus clair. « Je ne comprends pas tout ce débat autour de la candidature à la ville de Rufisque. Le président de la République, président de la conférence des leaders de BBY, Macky Sall, connait tous les responsables politiques de chaque ville du Sénégal. Il sait qui est qui et qui vaut quoi. À défaut de nous entendre sur une candidature, ce qui était tout à fait prévisible, nous devons avoir la sagesse de l’écouter et de suivre ses instructions. Depuis 2011, nous cheminons ensemble. Si aujourd’hui je reste encore en politique c’est à cause de Macky Sall. Pour ces élections locales je vais accompagner et aider celui ou celle qu’il choisira pour la ville de Rufisque et pour les autres communes du département, car j’ai des militants partout. Pour que cela soit clair, je regarderais dans la même direction que Macky Sall. » Une position qui tranche d’avec celle de certains leaders de BBY qui ont déjà décidé de faire cavalier seul...