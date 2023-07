Rufisque/Immigration irrégulière : le bilan provisoire s’alourdit et passe à dix huit morts

Des jours après l’annonce du naufrage de l’embarcation qui avait à son bord plus de soixante cinq immigrés clandestins en partance pour les îles espagnoles, les familles des victimes vivent toujours dans l’angoisse. Celles-ci disent leur inquiétude, surtout pour les rescapés. « Ils vivent dans des conditions précaires à Dahla. On nous a même dit qu’ils portent les mêmes habits depuis leur départ », a révélé Daouda Ndoye habitant de Thiawlène, un des proches des rescapés qui se trouvent à Dahla (Maroc).

« Selon des informations recueillies auprès des sénégalais résidant actuellement au Maroc, on décompte dix huit morts. Pour revenir sur la chonologie de ce qui s’est passé, à bord de la pirogue "numéro 47" qui convoyait ces jeunes, ils étaient au nombre de soixante cinq passagers. Il y a quarante cinq personnes qui ont été déclarées mortes. Maintenant le nombre de morts passe de treize à dix huit pour notre localité. Il y a quarante cinq personnes qui ont été transportées à Dahla. Parmi ces dix huit morts, on a pu identifier treize morts et un seul corps est sur le point d’être rapatrié. Maintenant le nombre de rescapés Rufisquois est de onze et ils sont actuellement soit dans les camps aménagés pour l’accueil soit dans le centre hospitalier de Dahla. »

Selon les dernières informations reçues, le corps identifié à Dahla sera rapatrié le samedi prochain. Le corps de Lamine Fall arrivera à Dakar samedi à 1h du matin direction Rufisque. Le consul général du Sénégal à Dahla a salué l’engagement du Maire de la ville de Rufisque qui a pris en charge les frais de transport.

Les victimes sont issues des quartiers de Thiawlène, Colobane et Gouy Mouride. Treize d’entre elles ont été identifiées. Quarante-sept dont onze jeunes Rufisquois rescapés sont pris en charge à Dahla dans des conditions précaires.