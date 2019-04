Rufisque / Dictée P. G. L. 2019 : L’IEF arme moralement la représentante du Sénégal à la finale internationale prévue à Montréal.

La Dictée P.G.L. (Paul Gérin-Lajoie) est un projet éducatif majeur mis en place en 1991 au Canada et dans le monde. Ce projet cherche à sensibiliser les jeunes de manière ludique aux enjeux du monde qui les entoure (coopération internationale, respect, solidarité, préservation de l’environnement…) et à améliorer l’usage et la maîtrise de la langue française. Pour cela, la Fondation fournit divers outils pédagogiques aux élèves et au personnel enseignant participant.

Depuis le début de l’année, plus de 310 000 élèves du Québec, du Canada, des États-Unis et d’Afrique ont participé au projet. Cette année, La Dictée P.G.L. c’est près de 1 000 finales d’écoles, 22 finales régionales au Canada et aux États-Unis et 3 finales nationales (pour l’Algérie, le Maroc et le Sénégal). Ainsi, 77 élèves ont obtenu une place à la prestigieuse Grande Finale Internationale qui aura lieu 19 mai à Montréal. Le Sénégal sera représenté à cette grande finale par Mouhamed GAYE de l’École Dodel 2 de l’IEF de Podor et par Solène Alicia COLY de l’École Immaculée Conception de l’IEF de Rufisque Commune.

Ainsi donc, pour encourager et féliciter cette dernière, qui est sortie première au niveau national, l’inspecteur chef de circonscription, M. Elhaj Ndiogou Dione, accompagné des membres de son personnel, a rendu visite ce matin à la lauréate, dans sa classe et parmi ses camarades. Ce fût également l’occasion pour l’IEF de lui transmettre ses prières et tous les encouragements de la communauté éducative.