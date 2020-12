Rufisque / Diamniadio : La communauté autour du seul lycée public de la localité lance un cri du coeur.

Érigé en lycée depuis 2014, l'ex Collège maintenant appelé Lycée de Diamniadio, malgré l'appui des partenaires, des autorités et des bonnes volontés, souffre d’un manque criard de matériel pédagogique, de personnel, d'une bibliothèque bien équipée, de laboratoire pour les scientifiques, une salle des profs.



En outre, elle a besoin de la construction de nouvelles salles de classe pour pouvoir contenir tous les élèves, mais aussi de surveillants et de professeurs surtout pour les matières scientifiques. La population de Diamniadio est galopante et chaque année, il y'aura de nouveaux inscrits, donc il faut impérativement construire selon Mme Ndella Diouf, proviseur dudit lycée.



Ainsi, les professeurs et le Président des APE lancent un appel aux autorités, aux entreprises de la localité, mais également aux ministères qui sont au niveau de la Sphère, à venir en appoint à cette école. Ceci permettra aux élèves, aux professeurs et à l’ensemble du personnel de travailler dans de bonnes conditions afin d’obtenir de bons résultats et de tirer vers l'excellence…