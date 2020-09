Rufisque / Covid-19 : La Brigade d'hygiène effectue une opération d'envergure dans 4 communes.

Dans le cadre de son programme de lutte contre la Covid-19 dénommé "Aar Askan wi ci Covid bi", une équipe de plus de vingt agents de la Brigade d'hygiène de Rufisque dirigée par le Major Mamadou Thiam Faye a effectué une opération de saupoudrage dans les communes de Bargny, Diamniadio, Yène et Sébikotane. Cette opération s'est déroulée ce lundi 14 septembre 2020 et a pour objectif de traiter les lieux publics mais également de lutter contre la prolifération des moustiques surtout en cette période de très forte pluies.



Selon le Major Mamadou Thiam Faye, " Aujourd'hui, on est là non seulement pour lutter contre la Covid-19, mais aussi lutter contre les moustiques parce que les populations souffrent énormément". Nous avons mis à exécution cette opération grâce à l'appui du service national d'hygiène qui nous a donné 3 véhicules , de l'État du Sénégal et de nos propres moyens". Le Major Thiam Faye de poursuivre que les zones inondées aussi sont concernées par cette opération. "Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de moustiques liés aux inondations donc nous allons viser les zones inondables pour lutter contre les moustiques", a t-il déclaré. Il a également profité de l'occasion pour remercier le Chef de l'État Macky Sall pour son soutien à l'endroit du service national de l'hygiène. Par ailleurs, le porte-parole du maire de Diamniadio, M. Mouhamed Badji, s'est réjoui de l'opération et remercie le Major Mamadou Thiam Faye et son équipe pour son engagement envers les populations.