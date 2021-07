Rufisque/Bambilor : « À Gorom 2 il y a eu beaucoup de cas internés dans les maisons et aussi des pertes en vies humaines » (Maire)

Compte tenu de la recrudescence de la pandémie de Covid-19 qui ne cesse de gagner du terrain dans la commune de Bambilor, département de Rufisque, plus particulièrement à Gorom, le maire de Bambilor, M. Ndiagne Diop a sollicité le service départemental d'hygiène de Rufisque pour une opération de saupoudrage ce jeudi 30 juillet 2021.



Après avoir remercié le major ainsi que son équipe, le maire informera de la décision du Conseil de mener une vaste campagne de lutte.



En effet, selon lui, « nous allons prendre 3 jours pour pulvériser les maisons, les écoles, les lieux de culte, les marchés et les places de rassemblement. Nous demandons à la population de reprendre les habitudes par rapport aux mesures barrières car à Gorom 2 il y a eu beaucoup de cas positifs qui sont internés dans les maisons et aussi des pertes en vies humaines liées à la pandémie. » Il a également invité la population à se faire vacciner massivement au niveau des postes de santé.



Après avoir reçu l’invitation de M. Ndiagne Diop, le major Mamadou Thiam Faye de la brigade d'hygiène de Rufisque a répondu favorablement aux requêtes du maire. Le major a insisté sur le respect des mesures d'hygiène, c’est-à-dire le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation.



Par contre selon lui, le renforcement de l'effectif au niveau des brigades d'hygiène est nécessaire car l’effectif est réduit et le personnel est vieillissant. Il lance un appel à l’État pour un recrutement des agents de l’hygiène en vue de pouvoir mieux combattre la pandémie de Covid-19...