Ruée de jeunes vers les BOAS / Le ministre Mabouba Diagne peiné : « C’est une situation qui nous désole et nous interpelle »

À l’occasion d’une rencontre visant à analyser le cadre d’application du code des marchés publics pour les acquisitions d’intrants, de services et d’infrastructures agricoles, tenue ce matin avec l’ARCOP, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage s’est exprimé sur la vague de jeunes qui ont envahi hier les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) dans le cadre de la migration circulaire vers l’Espagne.



Le Dr Mabouba Diagne a regretté qu’une telle situation puisse survenir dans un contexte où la jeunesse nourrit pourtant un profond espoir. « Ce sont des images qui nous désolent tous et nous interpellent. (Deuk Bi, Ñun Ñokay defar) : c’est nous qui devons construire ce pays », a déclaré le ministre.