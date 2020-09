Riposte contre la Covid-19 : La haute autorité du WAQF injecte 170 millions de francs cfa à l’Etat du Sénégal.

L’État du Qatar, à travers la fondation Qatar charité et la haute autorité du Waqf, un instrument de solidarité Islamique au service du développement économique et social, a fait une donation à hauteur de 170 millions de francs cfa à l’État du Sénégal. Ceci est une contribution à la riposte contre la COVID 19.



En effet, cet appui est destiné à couvrir des besoins d’ordre sanitaire économique et social. Le volet sanitaire est composé de matériel lourd d’une valeur de 75 millions. Il est constitué de 10 moniteurs de surveillance, 2 électrocardiogrammes 12 pistes, 25 nébuliseurs, 5 concentrateurs d’oxygène de 3 et 5 litres, 5pousses seringues doubles voies, 2 appareils d’échographie portatifs, 200 masques haute concentration pour adultes, 40 débitmètre à oxygène avec barboteuses, 5 aspirateurs de mucosité, 50 masques de ventilation, 2 stimulateurs automatiques, 25 oxymètres de pôles portatifs et de 100 Termoflashs pour la prise en charge des malades du COVID 19.



Le volet économique a bénéficié d’une enveloppe de 60 millions 375 mille destinés à l’achat de matériel d’allègement, d’équipement permettant de faire des activités régénératrices de revenu pour assurer l’autorisation des femmes dont 23 moulins à mil diesel, 5 moulins à mil avec kits scolaires, 5 machines à pâte d’arachide, 5 décortiqueurs à riz, 5 presse à huile, 5 unités de fabrication de savon. Un don adapté aux besoins des femmes pour alléger leur travaux et leur permettre de continuer à participer à leur autonomisation .



Et enfin la composante sociale, constituée de kits alimentaires destinés aux ménages et aux écoles coraniques (daaras) pour un montant de 33 millions.