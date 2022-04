Revue annuelle de l'exécution du PSE : « Le plan Sénégal émergent tient toutes ses promesses » (Abdou Karim Fofana, ministre)

Le plan Sénégal émergent continue de se dérouler comme prévu malgré la conjoncture économique liée à la crise sanitaire (Covid-19) et récemment la guerre en Ukraine. C’est en tous cas l’avis du ministre chargé du suivi du PSE, Abdou Karim Fofana, qui a présidé la cérémonie de présentation de la revue annuelle de l’exécution des réformes phares du PSE. « Le plan Sénégal émergent tient toutes ses promesses », s’est-il félicité en présence du représentant du Pnud au Sénégal et du directeur du bureau opérationnel de suivi (BOS), Ousseyni Kane.



Le ministre de rappeler : « Le PAP-2A qui est la réponse de l’État du Sénégal face aux conséquences de la Pandémie de Covid-19, a pour but de rétablir, grâce à un modèle de développement plus endogène, la trajectoire de croissance enregistrée durant la première phase quinquennale du PSE (2014 – 2018) marquée par un taux de croissance moyen de 6%... »



Au titre des acquis, Ousseyni Kane de souligner lors de son allocution : L’appui à la formulation de projets et à la mobilisation de ressources, le renforcement des capacités de suivi- évaluation et de communication du BOS, à savoir la plateforme digitale de suivi « Saytou PSE » en cours de déploiement, l’application de la méthodologie « Big Fast Results » (BFR) pour la première fois au Sénégal dans le cadre de la structuration de l’agropole Sud, la réalisation d’études d’impact socio-économique d’actions phares…