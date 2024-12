Revocation du maire de Dakar : Barthélémy Dias bloqué dans son lancement de travaux par un déploiement sécuritaire à la Cité Keur Gorgui

Le lancement des travaux de réfection de la voirie à Dakar a été marqué par une situation tendue ce lundi 16 décembre 2024, au rond-point Cité Keur Gorgui. Le maire de la ville, Barthélémy Dias, accompagné de son équipe, avait prévu de visiter les chantiers en cours, avant de se rendre à Grand Dakar, avenue Abébé Bikila, pour poursuivre cette initiative. Cependant, sur place, un imposant dispositif sécuritaire a été mis en place, empêchant toute progression de l’événement.



L'incident a pris une tournure lorsque le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Alioune Tall, présent sur les lieux, a pris la parole devant la presse. Selon lui, les forces de l'ordre ont été explicitement informées de ne pas accepter la présence de Barthélémy Dias sur le site. « Ils m’ont dit qu’ils ont reçu l’ordre de ne pas laisser Barthélémy Dias procéder au lancement des travaux, car il a été révoqué, et qu’il n’a pas le droit d’initier ces chantiers d’une valeur d’un milliard de francs CFA », a expliqué Alioune Tall.



Il a précisé que cette situation faisait suite à des décisions administratives concernant la révocation de Dias, mais a réaffirmé que, selon lui, ce dernier reste toujours maire de Dakar tant qu’un recours n’a pas été déposé. "Il a encore dix jours pour déposer son recours. "Même si un juge a révoqué Barthélémy Dias, il demeure légalement maire de la ville", a insisté Alioune Tall.



Pour le maire de Mermoz Sacré-Cœur, l'objectif de Barthélémy Dias, en initiant ces travaux de réfection, était de répondre aux attentes des populations. “La cité Keur Gorgui a longtemps exprimé des besoins en matière d’infrastructures et de voirie. Le projet lancé par le maire devait répondre à ces doléances. C'est une réponse aux demandes légitimes des habitants de ce quartier", a expliqué M. Tall.



L’initiative visait à améliorer le revêtement de la voirie urbaine dans plusieurs quartiers de la capitale, un projet attendu depuis longtemps par les riverains de ces zones. En dépit de la situation, Alioune Tall a rappelé l'importance de ces travaux pour le développement de la ville et l'amélioration du cadre de vie des citoyens.



La situation a finalement conduit à l’annulation du déplacement de Barthélémy Dias, qui n’a pas pu se rendre à Grand Dakar comme prévu. Les journalistes présents sur place ont été limités à la première étape de la visite, au rond-point Cité Keur Gorgui, et n’ont pas pu suivre le maire dans ses déplacements ultérieurs.



Ce déploiement massif des forces de l'ordre et l'incident qui en a résulté soulèvent des questions sur la gestion de la situation politique et administrative au sein de la ville de Dakar, ainsi que sur la manière dont les projets publics sont réalisés dans un contexte de tensions politiques.



Les semaines à venir seront cruciales pour clarifier la situation et déterminer si le recours de Barthélémy Dias sera pris en compte, et si, dans ce cas, le projet de réfection de la voirie pourra enfin démarrer sans entrave.