Révélations de Bernard Casimir Demba Cissé, directeur de la formation et de la communication de la Dge : «Le ministre de l’Intérieur doit remettre le fichier aux candidats au plus tard le jeudi 24 janvier, soit dans deux jours»

Une élection apaisée, libre et transparente : c’est ce que souhaite l’association Présence chrétienne qui a organisé ce mardi 22 janvier, en collaboration avec la radio Espérance, une journée d’échanges avec des acteurs clés du processus électoral. Placé sous le thème "Dialogue, transparence et paix", la rencontre a vu la participation du représentant du ministère de l’Intérieur, d’un membre du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), d’un représentant de la commission nationale électorale autonome (Cena), d’un expert électoral et membre de la société civile.



Dans son exposé inaugural, Bernard Casimir Demba Cissé, directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections (Dge) est largement revenu sur les contours du processus électoral. Il a pu aborder des points phares tels que le fichier électoral, les acteurs du processus électoral, la carte électorale, les cartes d’électeur, mais aussi le recensement et le dépouillement des votes.



Revenant sur la lancinante question de la transparence qui a poussé les candidats à la candidature à demander au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de mettre le fichier électoral à leur disposition, Bernard Casimir Demba Cissé de rétorquer qu’il n’était pas en mesure de donner le fichier dès lors que la phase de validation et de proclamation définitive des candidats à l’élection de 2019 n’était pas achevée. Poursuivant toujours, le directeur de la formation et de la communication de la Dge de dire que le ministre de l’Intérieur a maintenant l’obligation de remettre le fichier électoral au plus tard le jeudi 24 janvier à tous les candidats, aussi bien en support papier que par support électronique.



D’autres points comme l’équilibre de l’information, les conditions de traitement et de diffusion de l’information ont aussi été débattus.