Réunion Cedeao : Le député Ismaïla Diallo plaide pour une révolution éducative axée sur la technologie

Alors que l’Afrique de l’Ouest fait face à une transition numérique accélérée et à une jeunesse en quête de repères, Dakar devient, du 30 juin au 4 juillet 2025, le théâtre d’une réflexion stratégique. La réunion de la Commission mixte du Parlement de la CEDEAO met à l’agenda la transformation des systèmes éducatifs par l’innovation technologique et l’inclusion numérique.



Présidant la cérémonie d’ouverture, le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ismaïla Diallo, représentant du président El Malick Ndiaye, a salué l’initiative et exprimé la fierté du Sénégal d’abriter une telle rencontre. « Ce thème d’une importance stratégique majeure nous invite à repenser ensemble l’avenir de l’éducation à l’heure du numérique », a-t-il déclaré.



En effet, alors que l’Afrique compte une population jeune estimée à près de 60 % sous la barre des 25 ans, le défi de l’éducation devient central. Pour M. Diallo, la clé réside dans une éducation inclusive, digitalisée et adaptée aux réalités africaines. Il a souligné que la révolution technologique en cours, notamment l’expansion de l’accès à Internet et l’essor des start-ups, permet aujourd’hui de surmonter les barrières géographiques et de démocratiser l’accès au savoir.



Cependant, cette transformation ne peut se faire sans un engagement politique fort. C’est pourquoi le vice-président de l’Assemblée a appelé à la mise en place de politiques publiques structurées, solidaires et ambitieuses à l’échelle régionale, afin de garantir un cadre favorable à l’éclosion d’un écosystème numérique éducatif performant.



Enfin, le député Ismaïla Diallo a exhorté les parlementaires de la Cedeao à faire de cette réunion un moment de réflexion stratégique, porteur de politiques audacieuses et réalistes pour la jeunesse ouest-africaine. Il a déclaré ouverts les travaux de la Commission mixte, tout en souhaitant un excellent séjour aux participants.