Rétro Kolda 2023 : Mort du jeune Aliou Bodian, accueil du DG de la Lonase, premier kilomètre de goudron à MYF, saccage des locaux de la RTS, candidature de Mame Boye Diao…

Les événements marquants l’année à Kolda sont nombreux. Ainsi, on peut noter la mort du jeune Aliou Bodian lors des manifestations du 26 mai dernier consécutives à la « caravane de la paix » du leader de l’ex Pastef, Ousmane Sonko; la candidature du maire Mame Boye Diao à la présidentielle; l’apparition du premier kilomètre de goudron à Medina Yoro Foula. À cela, il faut ajouter le saccage de la station de la RTS au cocktail Molotov, l’accueil du DG de la Lonase, Abdourahmane Baldé, l’équipe d’Anta Babacar Ngom gazée, les violents incendies notés dans la région.



La mort d’Aliou Bodian restera l’un des évènements les plus marquants de l’année puisque celle-ci est liée à la caravane de l’opposant Ousmane Sonko. Sa disparition a laissé une famille dans le désarroi et la tristesse.



Quant à Abdourahmane Baldé, son accueil pour rendre un « sargal » à Macky Sall a marqué tous les esprits au Fouladou après sa nomination au poste de DG de la Lonase. Dans la foulée, il annoncera la construction d’un complexe multifonctionnel composé de terrains de football au gazon synthétique, de restaurant et de salle de musculation. Il ne s’est pas arrêté à ces actions puisque dans cette lancée, il va promouvoir des jeunes au sein de sa direction sans arrêter ses activités sociales. C’est pourquoi, certains le considèrent comme l’homme des emplois et des nominations car étant très proches des populations.





Il y a aussi la mort de deux pêcheurs dans le Kounkané (Vélingara). Mais également, il y a les incendies dans le Médina Yoro Foula à Badion, à Kandia (Vélingara) et a Dialambéré (Kolda).



Nous pouvons aussi noter la construction en cours du premier daara moderne à Médina Koundié dans la commune de Dialambéré. Ici les « talibé » seront en internat et n’auront pas à mendier pour apprendre. D’ailleurs, c’est un internat où l’apprenant sortira aussi avec un diplôme professionnel en poche pour être opérationnel sur le terrain en plus de la mémorisation du saint Coran. C’est une première du genre dans la région de Kolda à l’initiative du maire de la commune Mamadou Salif Sow.