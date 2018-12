Rétro 2018 : Ces personnalités qui nous ont quittés cette année

Du monde de la presse, qui aura perdu Sidy Lamine Niass, Amadou Mbaye Loum, Pape Atoumane Diop ou le journaliste sportif de Walf Quotidien, Ndéné Bitèye, à celui de la religion, orphelin bien sûr de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, mais aussi de El Hadji Mame Bouh Mamadou, Khalife général des Khadres, ou de Sokhna Bally Mbacké, petite-fille de Serigne Touba et Imam El Hadj Ismaïla Dondé, représentant de la famille de El Hadj Malick Sy à Fatick, les familles religieuses ont compté de nombreux deuils cette année.



La maladie l'avait éloigné des grands rassemblements comme le dernier grand Magal de Touba de l'année 2017. Le rappel à Dieu du septième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, le 10 janvier 2018, a laissé un grand vide. Il avait succédé à Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, décédé la nuit du 30 juin 2010. Serigne Sidy Moukhtar Mbacké était âgé de 85 ans quand il a succédé à son défunt prédécesseur.



Khalife général des Khadres pendant 12 ans, El Hadji Mame Bouh Mamadou Kounta s’est éteint, le 4 novembre dernier, à l’âge de 93 ans. La communauté "Akhloul Kountiyou" perd son bâtisseur.



Les personnalités politiques aussi, avec Bruno Diatta, chef du protocole de la Présidence, Moustapha Kâ, ancien ministre sous Abdou Diouf, le député et président du Conseil départemental de Goudomp, Malamine Gomis et Khady Ndiaye, membre du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, la liste des grands disparus de 2018 est longue.



L’ombre immense de Bruno Diatta planera à jamais sur 2018, laissant un grand vide. De 1976 à 2018, le chef de Protocole, rappelé à Dieu le vendredi 21 septembre 2018, était au service de la République et de son Protocole.



Le monde sportif a également perdu le journaliste Mamadou Bakary Traoré, le Professeur Fallou Cissé, ancien médecin de l’Equipe nationale de football et Seydou Kerfala Badji, entraîneur des U19 de l’As Dakar Sacré-Cœur (Dsc)...