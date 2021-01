Retrait des talibés de la rue : Les maîtres coraniques de Kaolack s'indignent.

La fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal, section Kaolack, a organisé ce dimanche une journée de prière et de recueillement. Ce, suite à une bavure notée sur un "serigne Daara" dont ses enfants ou talibés ont été ramassés dans la rue et transportés dans un bus.



Ladite fédération avec à sa tête son président, Serigne Mouhamadou Lamine Fall, déplore la cabale qui a été orchestrée par un groupe de personnes visant uniquement, selon elle, les talibés dans le cadre du programme de retrait des enfants de la rue.



" S'ils veulent avoir un pays stable où la paix règne en maître, alors ils n'ont qu'à laisser tranquillement les maîtres coraniques et leurs talibés. En réalité, nous formons des enfants qui doivent assurer demain la relève. Nous avons été préparés à cette mission, et personne ne réussira à nous détourner de cet objectif..", a pesté l'Imam Fall.



"Ils ont légalisé des choses beaucoup plus graves que la mendicité, à savoir la prostitution entre autres. Si telle pratique est notée dans notre pays, alors pourquoi interdire la mendicité...", a ajouté l'Imam Serigne Diop.



Les maîtres coraniques de Kaolack, pour finir, ont interpellé le chef de l'État pour une meilleure concertation avec les acteurs dudit secteur...