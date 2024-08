Retombées financières des combats BG 2/ Tapha Tine-Gris Vs Ama: Baye Ndiaye satisfait...

Le promoteur de lutte avec sa structure Alburakh Events, dans un entretien accordé à Dakaractu, est revenu sur l’organisation des combats Balla Gaye 2 Vs Tapha Tine et Ama Baldé Vs Gris Bordeaux. Baye Ndiaye savoure déjà cette réussite des deux évènements à l’arène nationale. « Nous savons que les dépenses sont énormes surtout quand il s’agit de grosses affiches. Nous avons énormément financé mais nous rendons grâce à Dieu. Ce qui me rend heureux c’est cette satisfaction d’avoir rendu heureux les amateurs » a affirmé le promoteur assurant qu’il s’en est bien sorti à travers les retombées financières.