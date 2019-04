« Resserrage et recentrage » du Nouveau Gouvernement : vers une diminution du nombre de ministres ?

Le Secrétaire Général du Gouvernement Maxime Jean Simon Ndiaye a délivré tout à l’heure au Palais de la république, le discours du Chef de l’Etat Macky Sall après la démission du Premier Ministre Mahammed Boun Dionne et son Gouvernement. Si le SG du Palais a eu un discours élogieux pour le 1ér Ministre sortant, il a indiqué que pour le nouveau Gouvernement qui sera constitué « incessamment », la priorité est « au resserrage et au recentrage des missions essentielles ». Cela sous-entend-il que le Président Sall va composer un Gouvernement amoindri ? C’est ce qu’il y a pour le moment de plus sûr...