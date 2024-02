Répression sur la presse : La convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) condamne et sonne l’alerte à l’international

Le bureau exécutif de la convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) s’est fendu d’un communiqué pour condamner vivement la répression violente que les forces de l’ordre exercent sur les journalistes. A cet effet, ses faits seront exposés au niveau international.



Dans son document, la CJRS porte à la connaissance de tout le monde que « Ce vendredi 09 février 2024, les forces de sécurité sénégalaises, notamment la police, ont violemment attaqué des journalistes qui étaient sur le terrain pour couvrir les manifestations contre le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Plusieurs reporters ont été agressés. Parmi eux

des femmes dont certaines ont été admises aux urgences et d’autres en état de choc. L’une d’elles a été sauvagement tabassée par les policiers au point de tomber en syncope et d’être admise aux urgences dans un état assez grave ».



Selon les membres de ladite convention, « ces atteintes graves aux libertés des journalistes et de la presse ne sauraient rester impunies car aucune circonstance ne peut les justifier. La CJRS appelle les journalistes et tous les acteurs de la presse et des médias à rester unis autour de la préservation des libertés garanties par la constitution ».



« Enfin, la CJRS informe que ces faits extrêmement graves sont déjà consignés et documentés via des photos et vidéos qui seront incessamment transmises aux organisations internationales de la presse, à l'Union Européenne et aux Etats-Unis. La convention des jeunes reporters du Sénégal(cjrs) appelle

les autorités à la retenue et prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les exactions inédites que les professionnels des médias sont en train de subir au Sénégal ».



Dieynaba Agne