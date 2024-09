Réplique d'Abass Fall : « Les interdictions de voyage ne sont pas la priorité, Il y a plus urgent... »

En prenant la parole dans le cadre de l’examen du projet de loi n°03/2024 relatif à la Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH), le parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi s’est exprimé sur l’interdiction de sortie du territoire national de dignitaires du régime de Macky Sall. « Des gens sont bloqués à l’aéroport, on en parle. Il y a plus grave que çà et on n’en parle pas. Il y a des citoyens tués, personne n’en parle. La reddition des comptes aura bel et bien lieu. Je vous suggère de respecter les droits des personnes interpellées et si elles sont coupables, qu’elles rendent jusqu’au dernier centime », laisse-t-il entendre dans le cadre de la reddition des comptes enclenchée par le régime en place.





Toutefois, il tient à préciser et rassurer les sénégalais et ses collègues parlementaires sur le respect des lois et des droits des sénégalais. « Ce vent de changement aura bel et bien lieu. Nous avions toujours combattu l’injustice. Le jour où le président Diomaye Faye bafouera les droits et les lois, je manifesterai mon désaccord », rassure le parlementaire du groupe Yewwi Askan Wi.