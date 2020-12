Réouverture saison de lutte, emploi : "Siteu" très en colère, tacle sévèrement les autorités.

C'est un autre Siteu que l'on a vu, lors de la conférence de presse des lutteurs, ce mardi 22 décembre. Les lutteurs présents à cette rencontre avec la presse, Eumeu Sène, Sokh, Tapha Mbeur, Baye Madione, Papa Sow entre autres, ont tous à tour de rôle demandé la réouverture de la saison de lutte, qui est longtemps restée suspendue à cause de la Covid-19. Mais la surprise est venue du lutteur de Diamaguène qui a décidé de porter le plaidoyer des jeunes Sénégalais sans-emploi.



Lors de son allocution, il a longuement mis l'accent sur les conditions désastreuses que les jeunes sans-emploi sont en train de vivre, ce qui les pousse même selon ce dernier à prendre la mer pour rejoindre l'Europe.



Ainsi, il demande aux autorités étatiques surtout à ceux qui sont en charge de l'emploi des jeunes de permettre à ces derniers de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille et le seul moyen est "qu'ils aident les jeunes à trouver du travail", a-t-il considéré.