Renouvellements du sein du Pds : Karim Wade et « ses choix » contestés, « la signature du SG national » dégommée…

La démission de Woré Sarr du Pds risque de créer plus de frustrations que le parti n’en connaît déjà. Certains militants du Parti contestent vigoureusement « l'authenticité de la signature apposée sur les décisions administratives N°006/SGN/PDS/2024 du 21 Mai 2024 nommant Fatou sow et Ndèye Astou Camara respectivement Présidente nationale des femmes et secrétaire générale des femmes de même que celle N° 005/SGN/PDS/2024 du 21 Mai 2024 nommant Lamine Ba président de la FNCL et Khadim Guèye, secrétaire général de la FNCL et la décision administrative 2024 N° 002/SGN/PDS/2024 du 25 Mars 2024 nommant Bachir Diawara porte parole du pds et appelant Tafsir Thioye à d'autres fonctions ».



« Nous avons décidé de saisir les autorités compétentes afin d'ouvrir une enquête pour vérifier l'authenticité des dites signatures. En effet, depuis plusieurs années, il est constant que le Président Abdoulaye Wade est interné dans son domicile totalement écarté des activités du parti. Ce qui établit à suffisance que la signature apposée sur les décisions susvisées résultant de manœuvres frauduleuses tendent à satisfaire des intérêts égoïstes d'un groupuscule », nous souffle une militante et membre du secrétariat national du parti.