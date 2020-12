Renforcement de la sécurité et la promotion touristique à Saly : Les députés Sira Ndiaye et Pape Songué Diouf interpellent le ministre Alioune Sarr.

Les députés Sira Ndiaye et Pape Songué Diouf ont interpellé le ministre du Tourisme Alioune Sarr lors de son passage à l'hémicycle pour le renforcement de la sécurité à Saly et dans tous les sites d'attraction touriste.



Par ailleurs, les parlementaires se sont félicités des efforts consentis par le chef de l'État Macky Sall et le ministre du tourisme Alioune Sarr pour la relance des activités touristiques à travers l'accompagnement des acteurs dans le cadre du fonds force Covid-19.



Prenant la parole, le ministre Alioune Sarr de rassurer qu'une attention particulière est accordée au secteur du tourisme et des transports aériens lourdement impacté par la pandémie Covid-19. Ce qui se traduit par une augmentation de 62% du budget de ce département...