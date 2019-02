Rencontre secrète Idy-Pape Diop : le soutien qui confirme Dakaractu et disqualifie Madické

C’est officiel ! Pape Diop va soutenir Idrissa Seck. C'est dans les colonnes du site de Jeune Afrique ce vendredi 1 février. Ainsi, nous n’avions pas tort de révéler, le 26 octobre dernier, que les deux hommes s’étaient rencontrés discrètement au domicile de l’ex-président du Sénat. A l ‘époque, Bokk Gis Gis avait publié un démenti incendiaire dont l’auteur, qui croit mieux informé que Dakaractu des activités de son patron, n’a pas eu la chance de Mme Diop qui était la seule « invitée » à assister au huis-clos de midi, autour d’un copieux riz au poisson de Soumbédioune. « Prémices des retrouvailles de la famille libérale : Idrissa Seck rencontre Pape Diop à Dakar », avions-nous titré.

« L’ex-maire de Thiès et son ex-homologue de la capitale ont, secrètement, discuté d’un grand projet commun, sur lequel nous reviendrons.



L’affaire fait du bruit dans certains cercles à Touba où on redoute une jonction entre les deux hommes. Nos sources, dans certains milieux mourides, pensent qu’avec la crise qui sévit au Pds, sur fond d’invalidation programmée de la candidature de Karim Wade, Idy, soutenu par l’ex-président du Sénat, pourrait affronter Macky Sall, en cas de second tour en 2019 », bétonnait le texte.

Nous sommes en mesure d’ajouter qu’après avoir échangé avec Idy, Pape Diop a taillé bavette avec Madické Niang, dans la plus grande discrétion. Pour vous dire…