Rencontre entre le Président de la République et le maire de Dakar: " c'est dans l'ordre normal des choses..." (Alioune Tine)

La presse de ce lundi 29 avril 2024 s'est fait l'écho d'une éventuelle rencontre entre le maire de Dakar, Barthélémy Dias et le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye pour discuter des perspectives de développement de la ville de Dakar.



Une situation qui doit s'inscrire dans l'ordre normal des choses, dira Alioune Tine. Pour le président d'Afrik Jom Center,"une rencontre du Maire de Dakar Barthélemy Dias et le PR Bassirou Diomaye Faye, ça doit être quelque chose qui doit s’inscrire maintenant dans l’ordre normal des choses. Mieux, le soutien du PR au Maire de Dakar doit être naturel, pour le développement harmonieux de la capitale", renchérit-il.



Rappelons que le camp du maire de Dakar, Barthélémy Dias, directeur de campagne du candidat Khalifa Sall et celui du Pastef, étaient en conflit ouvert durant la campagne électorale pour l'élection présidentielle.