Rencontre des Têtes de Liste de la Coalition And Nawlé - La Marche des territoires : harmonisation des positions et renforcement de l'Alliance...

Le 2 octobre 2024, les têtes de liste de la coalition And Nawlé se sont réunies dans un cadre convivial pour une rencontre de courtoisie visant à renforcer leur alliance en vue des élections législatives prévues en novembre. Cette rencontre qui a rassemblé Maguette Sène, Adama Diallo, Boubacar Ly, Mamadou Ba, Kankou Diagne, Oumar Dème et Mamadou Mbaye, a été l'occasion de discuter de stratégies communes et d’harmoniser les positions de chaque parti.

En effet, l'objectif principal de cette rencontre était de consolider les liens entre les différents leaders et d'unifier leurs discours pour maximiser les chances de succès lors des élections. Chacun des leaders a partagé ses réflexions sur les enjeux à venir, mettant en avant l'importance de la solidarité et de l'écoute des préoccupations citoyennes.