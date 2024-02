Rencontre avec les centrales syndicales : Les recommandations du PM Amadou Bâ

En concertation avec les centrales syndicales, le Premier ministre, en présence de membres de son gouvernement s’est adressé avec les travailleurs sur le climat socioéconomique du pays. Après de longs échanges cet après midi, le Premier ministre a formulé des engagements et recommandations.







Amadou Bâ, recevra une fois par semestre, les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs pour échanger sur les préoccupations majeures du monde du travail ;







Le Ministre chargé du Travail organisera, au plus tard la semaine prochaine, une réunion regroupant les Centrales syndicales et les points focaux ministériels pour faire le point sur le niveau de traitement des cahiers de doléances et soumettra, au Premier Ministre, au plus tard fin février, un rapport général sur l’état de mise en œuvre des engagements du Gouvernement ;







Le chef du Gouvernement engage le ministre chargé de la Fonction publique, en relation avec les ministres chargés des Finances et de l’Education, d’examiner les voies et moyens d’apporter des solutions durables à la situation des agents décisionnaires de l’Education nationale ;







Pour le ministre chargé des Finances, il s’agira de procéder à une évaluation de l’impact budgétaire des revendications des travailleurs du Secteur primaire afin de soumettre, dans les meilleurs délais, au Gouvernement, des réponses appropriées. Enfin, le Premier ministre engage son collègue chargé des Collectivités territoriale prendra, les dispositions appropriées d’apporter la diligence requise à la mise en œuvre des conclusions du Comité ad hoc, Gouvernement et Intersyndical des Collectivités territoriales.