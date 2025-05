Renaissance à Yoff : Le centre hospitalier Philippe Maguilen Senghor métamorphosé par Domou Sénégal

Ce mardi 27 mai, le Centre hospitalier Philippe Maguilen Senghor a vécu une véritable résurrection grâce à l’engagement citoyen de l’association « Domou Sénégal ». En présence du corps médical, des autorités administratives, coutumières et locales, le centre a inauguré de nouvelles infrastructures entièrement rénovées, marquant une avancée majeure dans l’offre de soins dans la commune de Yoff.



Maternité, néonatologie et dignité retrouvée







La cérémonie a permis de dévoiler un pavillon flambant neuf comprenant une unité de néonatologie, un bloc maternité, une salle de réunion moderne, ainsi qu’une morgue entièrement réhabilitée avec un espace dédié aux levées de corps. Ces équipements, essentiels mais souvent négligés, viennent combler un vide sanitaire dans une zone à forte densité de population.







Pour Nassrine Haïdar, porte-voix de l’association Domou Sénégal, cette réalisation symbolise bien plus qu’un simple chantier achevé : « C’est une promesse tenue, celle de garantir aux femmes et aux enfants un espace digne, sécurisé et fonctionnel pour accueillir la vie dans de meilleures conditions. »







Un levier pour toute la région



L’impact de cette rénovation dépasse largement les frontières de Yoff, comme le rappelle Dr Habib Ndiaye, conseiller technique du ministre de la Santé. « Quand on regarde les registres, les patients viennent de partout. Ces nouvelles infrastructures vont considérablement rehausser le potentiel de soins offert par le centre », a-t-il souligné.







Le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, a salué un partenariat exemplaire entre les acteurs de la santé, les partenaires techniques et financiers, et l’administration locale. Pour lui, « c’est toute une vision d’une commune solidaire, résiliente et tournée vers le bien-être de ses citoyens qui se concrétise. »





Une contribution citoyenne à la politique de santé publique