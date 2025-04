Remise des Prix Oscar national de la Qualité par le chef de l’Etat: « L’excellence ne sera plus l’apanage des grandes structures, mais l’identité partagée d’un tissu entrepreneurial conquérant et structuré »

Le chef de l’Etat a présidé ce matin la cérémonie de remise des trophées du Prix Oscar national de la Qualité. Bassirou Diomaye Faye, en présence du ministre de l’industrie et du commerce Serigne Gueye Diop, du secrétaire d’Etat aux PME/PMI, Ibrahima Thiam a magnifié l’approche des entreprises Sénégalaises pour se maintenir à niveau en faisant recours à la qualité. À cette occasion , le secrétaire d’Etat aux PME/PMI, Ibrahima Thiam, a porté la voix de toutes ces petites et moyennes entreprises qui innovent, souvent dans l’ombre, même su, faisant preuve de détermination.







« Je mesure combien la qualité est un engagement permanent pour dépasser les contraintes, franchir les seuils de compétitivité, et ouvrir les portes de nouveaux marchés. C’est cette ambition que nous soutenons à travers la promotion de normes, de mécanismes de montée en gamme, d’outils de financement adaptés, et d’un accompagnement renforcé des filières stratégiques », a indiqué ministre qui rappelle que la souveraineté économique à laquelle aspire le Sénégal , passe par la vitalité des entreprises, par leur capacité à se hisser aux standards internationaux et à créer de la valeur.







Un jour de reconnaissance qui devra permettre aux lauréats de savoir que « l’excellence ne sera plus l’apanage des grandes structures, mais l’identité partagée d’un tissu entrepreneurial conquérant et structuré », déclare le ministre qui invite les entrepreneurs à élever leur exigence, renforcer leur savoir-faire et bâtir sur la qualité à travers l’accompagnement de l’Etat.