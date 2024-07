Relation Bilatérale Franco-Sénégalaise: 116 000 ressortissants sénégalais inscrits, dont 15 000 étudiants sénégalais (Ambassadrice)

Même si certains prônent le slogan la "France Dégage", la France est loin de dégager du Sénégal car les liens qui lient les deux pays sont plus profonds. La nouvelle Ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fages ne dira pas le contraire. Dans son discours lors de la cérémonie de réception à la Résidence de l'Ambassade de France, en prélude à la fête du 14 juillet,Mme Christine Fages est revenue sur l'amitié séculaire qui réunit les deux peuples.



" J’ai pu ressentir l’amitié qui unit nos deux peuples. Cette amitié se mesure d’ailleurs à la présence, dans l’Hexagone, de la communauté sénégalaise la plus importante au monde : 116 000 ressortissants sénégalais inscrits, auxquels s’ajoutent de très nombreux binationaux qui enrichissent nos deux pays et notre relation si singulière. En miroir, le Sénégal accueille la plus grande communauté française d’Afrique sub-saharienne avec 21 000 Français inscrits au registre avec là encore de nombreux binationaux", fait-elle savoir.



Mieux poursuit la diplomate , " ... nul besoin de vous le redire, car vous le savez déjà, mais le Sénégal et la France partagent une relation unique, construite sur des liens entre les Sénégalais et les Français, humains et culturels, chaleureux et confiants qui se développent sans cesse et portent notre relation vers l’avenir". A titre d'exemple, l'ambassadrice de la France au Sénégal cite les échanges universitaires, " Ces liens se tissent au gré des échanges universitaires - la France accueille 15 000 étudiants sénégalais, ce qui fait du Sénégal, en proportion, le pays au monde qui envoie le plus d’étudiants en France), au gré des projets portés par nos territoires, au gré de l’activité de nos entreprises dont 270 sont installées ici, représentant plus de 30 000 emplois directs dont près de 90% sont occupés par des Sénégalaises et Sénégalais et se distinguent par la formation et les transferts de technologies qu’elles mettent en œuvre, ou encore au gré des activités de la diaspora, symbolisées notamment par le programme Choose Africa qui accompagne la diaspora sénégalaise présente en France, dans ses investissements et ses projets entrepreneuriaux sur le territoire sénégalais", a énuméré lors de la réception à la Résidence de France, Mme l'Ambassadrice, Christine Fages.