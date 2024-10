Règlement intérieur dans les établissements publics et privés : Le voile et la croix acceptés (arrêté ministériel)

Dans un arrêté du ministère de l’éducation nationale dont Dakaractu détient copie, il est signifié les principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d’éducation et de formation du Sénégal.





L'arrêté fixe ainsi les principes directeurs auxquels doivent se conformer les règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation relevant du ministère de l'Éducation nationale, en conformité avec les dispositions fondamentales de la Constitution de la République du Sénégal.



Le contrôle d'approbation des règlements intérieurs des établissements d'enseignement et de formation publics et privés relevant de l'Éducation nationale sera de mise. Les règlements intérieurs sont soumis à l'approbation de l'inspection d'Académie qui, saisie d'une demande d'approbation, dispose d'un délai de 60 jours pour se prononcer sur la conformité du règlement intérieur soumis. Tout règlement intérieur non approuvé est non applicable, ajoute le Ministre.





Il s’agira, selon l’arrêté, du respect des croyances religieuses incluant l’acceptation du port des signes religieux, tels que le voile, la croix, les perles sacrées, sans préjudice à une



Identification nette de l'élève dans l'enceinte de l'école, dans les classes et lors des activités pédagogiques. Ce respect de la différence religieuse ne soustrait pas l'élève, excepté par des dispenses objectivement motivées, de la participation aux activités pédagogiques et sportives obligatoires.