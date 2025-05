Réforme du Service Public : La Fonction Publique valide sa Lettre de politique sectorielle 2025-2029

Ce jeudi 22 mai 2025, Olivier BOUCAL, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, a procédé à la validation nationale de la Lettre de politique sectorielle (LPS) 2025-2029 de son département. Ce document stratégique trace les grandes orientations de l’action publique dans le secteur de la Fonction publique pour les cinq prochaines années.



Cette nouvelle LPS repose sur des axes majeurs tels que : l'amélioration de la qualité du service public, la transformation digitale de l’administration, la refonte du cadre de gestion des ressources humaines, la modernisation de l'organisation des services publics, et la promotion de la transparence, de l'équité et de la redevabilité.



« Nous travaillons avec des partenaires engagés. Outre la contribution de l’État du Sénégal, nous bénéficions d’un appui budgétaire et technique. Le Canada, notamment, nous accompagne tout au long de cette politique », a souligné le ministre de la Fonction Publique, Olivier Boucal.



Cette validation marque une étape importante dans la volonté du gouvernement de rendre l’administration plus performante, plus transparente et plus proche des citoyens.



Amadou Koundour