Redressement Fiscal de près de 4 milliards FCFA : Comment Phillip Morris International a été cerné par les impôts ?

Concernant presque toutes les rubriques, les Impôts ont découvert que Philip Morris International (Pmi) n'était pas en règle, a renseigné le journal Libération dans sa livraison de ce vendredi 8 août. On parle d’impôt sur les sociétés (Is), d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (Irvm), de bénéfices non-commerciaux (Bnc), de retenues à la source sur les salaires (Ras salaires), de contribution forfaitaire à la charge des employeurs (Cfce), de contribution économique locale sur la valeur ajoutée (Cel-Va), Taxe sur la valeur ajoutée (Tva) et Taxe sur la valeur ajoutée-Prélèvement communautaire (Tva-Pc).

Malgré les milliards qu'elle brasse, Philip Morris International (Pmi) n'était en règle dans aucune de ces rubriques, d'après les impôts, comme révélé par Libé.

Dans cette affaire, Philip Morris International a été redressée hauteur de 2.348.489.526 Fcfa en droits simples et 1.393.530.822 en pénalités légales soit la rondelette somme de 3.742.020.348 Fcfa.

Dans les détails, pour l'Is, Pmi a été redressée pour un total de 849.035.513 Fcfa (droits simples et pénalités légales) ; concernant l'irvm, le redressement est fixé à 251.786.717 Fcfa 937.075.250 Fcfa ; Bnc, les Ras salaires, 289.861.116 Fcfa; la Cfce, 210.228.225 Fcfa ; la 28.301.183 Fcfa ; Cel-Va, Tva 326.678.408 Fcfa et la Tva-Pc 843.367.724 Fcfa.

Comme l’indiquait Libération, Phillip Morris a contesté les griefs soulevés par la mission de contrôle qui a néanmoins maintenu l'intégralité de ses conclusions. La multinationale a saisi la Chambre civile qui se prononcera en novembre.