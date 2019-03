Recul démocratique : Diouf Sarr répond à Mame Adama Gueye « il est assez singulier et assez seul dans cette position »

« Me Mame Adama Gueye est parti sur une considération très superficielle quand il parle de recul démocratique et cela n'est pas conforme à la carrure qu'il se donne en politique ». Abdoulaye Diouf Sarr qui se dit surpris de la sortie inélégante de Mame Adama Gueye l'invite à dépasser ce sentiment de subjectivité et vu son niveau il devait pouvoir donner des chiffres et des faits comme l'ont fait les observateurs. Le maire de Yoff estime que si Mame Adama Gueye affirme que les élections se sont mal passées il est assez singulier et assez seul dans cette position.