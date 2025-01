Reconnaissance du droit coutumier, surpopulation… : La collectivité Tank (Yoff, Ngor, Ouakam) sollicite une audience avec le gouvernement

Les membres de la collectivité Tank qui regroupent les 3 villages (Yoff, Ngor, Ouakam) se sont réunis, ce lundi 20 janvier 2025 pour parler de la reconnaissance de leurs droits coutumiers. Pour la énième fois, ses dignitaires continuent d’alerter les nouvelles autorités sur le problème du foncier. Après avoir remercié le tandem Diomaye-Sonko pour les efforts déjà consentis afin de stopper tout ce qui se faisait dans ces zones, ils estiment que les choses doivent se poursuivre. Car, selon le Jaraaf Souleymane Sarr, la collectivité de Tank est propriétaire de l’aéroport et alentours. Il précise que des problèmes n’existent pas entre la collectivité de Dakar qui s’arrête aux 12 Pencs et la collectivité Tank. Ceci dit, les lébous de ses villages appellent le gouvernement à communiquer avec les chefs coutumiers parce que ses trois villages que sont Yoff, Ngor et Ouakam, comme l’ont-ils souligné, sont régis par la coutume.



D’après eux, le régime précédent a toujours banalisé cette coutume avant de piller leurs terres. C’est la raison pour laquelle ils sollicitent une audience auprès du gouvernement pour discuter de ce problème. L’autre point que le jaraaf Souleymane Sarr et ses compagnons ont soulevé, c’est la surpopulation à cause de beaucoup d’entités qui ont vu le jour. Non sans laisser de côté les pertes en vies humaines pendant cette saison froide. Il s’agit de leurs pêcheurs qui se perdent en haute mer. Sur ce point, ils demandent l’assistance de l’État, précisément la mise à leur disposition de la Marine pour les opérations de recherche et de sauvetage...