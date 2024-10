Récolte des champs de Dioumada et Touba Niani 2024 : Le khalife de Darou Tanzil lance le démarra

Le khalife de Darou Tanzil, Serigne Abdou Aziz Moustapha Mbacké a donné le top départ de la mobilisation des talibés mourides pour le démarrage des récoltes au niveau des champs de Dioumada et Touba Niani.



En effet, chaque année, ces travaux champêtres qui reçoivent la bénédiction et l’onction du Khalife général Serigne Mountakha Mbacké, mobilisent une frange importante de la communauté mouride dans les localités et fiefs du guide religieux : Gouye Mbinde, Darou Tanzil, Sandiara, Touba Niani, Rufisque, Kébémer, Mbacké Cadior. Cette année, des convois vont assurer le transport des talibés à destination de Dioumada (Gniby, Fatick) le vendredi 25 octobre, et vers Touba-Niani (Tambacounda), lundi 04 novembre. Les bus et camions seront positionnés à Gouye Mbinde, Darou Tanzil, Kébémer, Rufisque, Sandiara et Mbacké Cadior, informe le responsable des travaux.



Cheville ouvrière de ces travaux d’envergure, la fédération des dahiras «Darou Tanzil» fédère les talibés et sympathisants de Serigne Abdou Aziz Mbacké, sous la houlette de Serigne Abdou Aziz Guèye Mboro. Épaulé de Abdou Aziz Dieng, dieuwrigne en charge de l’organisation des travaux à Dioumada ; et du Cheikh Mame Goumba Amar qui assure la coordination pour Touba Niani.





Il faut noter que la fédération, à travers ses démembrements à l’intérieur du pays et à l’étranger (Italie, France, Espagne) met tout en œuvre afin de mettre les travailleurs et moissonneurs dans des conditions de séjour décentes. La moisson devrait durer plusieurs jours en raison de l’étendue des surfaces emblavées.