Recensement : Les guinéens représentent 40.3% de la population étrangères au Sénégal

Le cinquième recensement de la population sénégalaise dont le rapport est rendu public par l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a prouvé la réputation du Sénégal notamment avec son statut de pays d’hospitalité. Ainsi, plusieurs nationalités sont recensées et la plupart originaires des pays limitrophes.







Le rapport révèle que les Guinéens 40,3% viennent en tête de peloton. Ils sont suivis des Maliens avec 14,9%, des Bissau-guinéens 4,4%, des Gambiens 3,0%, des Burkinabé 2,7% et des Mauritaniens 2,1%, entre autres.







Par ailleurs, il faut noter la présence d’européens qui est 4,0%, soit un effectif de 8 377 individus, de ressortissants américains représentant 1,0%, soit un effectif de 2 036 individus et les asiatiques 2,3%, pour un effectif de 4 850 individus.







En somme, le rapport précise que parmi les 18 126 390 individus résidents au Sénégal, 207 791 sont de nationalité étrangère soit 1,1 %. La population étrangère est composée de 115 734 hommes soit 57,7% contre 92 057 femmes soit 44,3%.