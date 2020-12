Rebaptisation de l'Avenue du Général De Gaulle au nom de Macky Sall / Mansour Faye sans détours : « C'est une décision irréversible »

Le premier magistrat de la ville de Saint-Louis est plus que jamais déterminé à concrétiser le projet qui lui tient à cœur : rebaptiser l'avenue du général De Gaulle de Saint-Louis au nom du chef de l'État Macky Sall. "Personne n’a renoncé au projet de rébaptisation des grandes rues de la ville de Saint-Louis. La décision est irréversible", a précisé le maire Mansour Faye, lors d'une émission avec nos confrères de la radio ZikFM/Saint-Louis.



Le beau-frère du président Macky Sall minimise le collectif des acteurs qui ont engagé le combat pour dire non à cette décision du maire. "Je ne vois pas de protestants. Je n’ai vu que deux à trois gosses. Je ne compte céder à aucune pression sociale. Seul Macky Sall a la capacité de me tordre la main sur cette décision", a lancé Mansour Faye.



Pour le maire Mansour Faye, "la population de Saint-Louis dans sa majorité accepte que l’avenue Général de Gaulle porte le nom de Macky Sall. Il a fait à Saint-Louis ce qu’aucun président n’a fait", a t-il rappelé, qui précise également que cela permettra de bénéficier d’investissements conséquents pouvant rénover l’avenue...