Rassemblement politique / Kaolack : Mouhamed Ndiaye Rahma rencontre les femmes de Sibassor

Le président national du mouvement Rahma, Mouhamed Ndiaye était ce week-end à Sibassor( Département de Kaolack) où il a été reçu par le maire et les femmes de ladite commune en perspective des élections présidentielles de 2019. Au cours de cette visite, Mr Ndiaye a mis à la disposition de ces dernières des moyens financiers et fait adhérer à l'Apr, le président des ressortissants de la Casamance, Mr Moussa Goudiaby ( Ex militant du Parti démocratique sénégalais). Dans son discours, l'ambassadeur itinérant est revenu sur ses ambitions politiques auprès du président de la République, Macky Sall.