Rassemblement de F24: Le préfet de Dakar autorise la manifestation

La mobilisation du mouvement des forces vives de F24 va finalement avoir lieu cet après-midi après l’autorisation du préfet de Dakar. La mobilisation va se tenir à la place de la nation de 15h à 19h et sera encadrée.



La F24 va aborder les sujets sur la troisième candidature de Macky Sall, la libération des détenus politiques, l’arrêt des poursuites judiciaires des candidats à la présidentielle et le parrainage et l’organisation des élections libres et transparentes. Le mouvement des forces vives de la F24 compte sur la présence de tous les sénégalais épris de justice avec nos couleurs nationales.